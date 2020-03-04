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  • 00:11,  5 марта 2020
Футбол
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Гончаренко прокомментировал отказ жать руку Тедеско после матча со «Спартаком»

Гончаренко прокомментировал отказ жать руку Тедеско после матча со &#171;Спартаком&#187;
Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Фото: официальный сайт клуба

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отказ жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

По словам Гончаренко, произошедшее на тренерской скамейке там и останется. Он отметил, что у нас пытаются сделать так, чтобы тренеры сидели на трибуне: штрафуют за эмоции, за движения, когда тренеры выходят из технической зоны. Специалист добавил, что футбол все же эмоциональный вид спорта, особенно с точки зрения тренера.

«Должен сказать, мне в ложе даже понравилось: градуса игры не чувствуется! Но если все ведется к тому, чтобы сидеть в ложе, это не очень правильно», — сказал Гончаренко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка России московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.

В полуфинале команда Доменико Тедеско сыграет против петербургского «Зенита», который ранее также в дополнительное время победил грозненский «Ахмат» (2:1).

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