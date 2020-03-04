Гончаренко прокомментировал отказ жать руку Тедеско после матча со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал отказ жать руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско.

По словам Гончаренко, произошедшее на тренерской скамейке там и останется. Он отметил, что у нас пытаются сделать так, чтобы тренеры сидели на трибуне: штрафуют за эмоции, за движения, когда тренеры выходят из технической зоны. Специалист добавил, что футбол все же эмоциональный вид спорта, особенно с точки зрения тренера.

«Должен сказать, мне в ложе даже понравилось: градуса игры не чувствуется! Но если все ведется к тому, чтобы сидеть в ложе, это не очень правильно», — сказал Гончаренко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка России московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.