В чешском Нове Место сегодня, 5 марта, стартует седьмой этап Кубка мира, в рамках которого в 19:35 по московскому времени состоится спринтерская гонка среди женщин.

Россию в спринте представят Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева. Куклина начнет гонку под первым стартовым номером, Юрлова-Перхт — под 45-м, Старых — под 49-м, Резцова — под 68-м, а Кайшева — под 86-м.

Отметим, ранее стало известно, что этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Проведение ЭКМ без зрителей — превентивная мера в условиях угрозы распространения коронавируса. По мнению главы СБР Владимира Драчева, такая ситуация не может не волновать, «однако надо продолжать делать то, что делаешь». Также Драчев отметил, что отсутствие зрителей на трибунах никак не скажется на том, как выступит сборная России.

Этап в финском Контиолахти, где гонки пройдут с 12 по 15 марта, пока не находится под угрозой.