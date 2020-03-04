Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда сможет вернуться на поле нападающий Артем Дзюба.

По словам Медведева, у Дзюбы проходит процесс восстановления.

«Надеюсь, он будет готов сыграть с «Уфой», – добавил Медведев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, ранее Артем Дзюба пропустил игру против московского «Локомотива» в 20-м туре Тинькофф РПЛ, встреча завершилась нулевой ничьей. В победной кубковой игре с «Ахматом» футболист также не принял участие, он не поехал с командой на выезд в Грозный.

Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка России грозненский «Ахмат» дома потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. В полуфинале «Зенит» встретится со «Спартаком», который одолел ЦСКА.