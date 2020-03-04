Мозалев занял второе место в короткой программе на ЮЧМ, «Зенит» обыграл «Ахмат» в Кубке России, ЧМ по хоккею могут перенести в Сочи из-за коронавируса. Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Родченков в CAS подтвердил подлинность своих подписей в допинг-делах российских биатлонисток

Информатор ВАДА Григорий Родченков подтвердил в Спортивном арбитражном суде (CAS) подлинность своих подписей под показаниями по допинговым делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Мозалев стал вторым в КП на юношеском чемпионате мира, Гуменник — седьмой

Российский фигурист Андрей Мозалев занял второе место в короткой программе среди юношей на чемпионате мира среди юниоров в эстонском Таллине.

«Зенит» забил «Ахмату» в экстра-тайме и вышел в 1/2 финала Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка России грозненский «Ахмат» дома потерпел поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2

ЧМ-2020 по хоккею могут перенести в Сочи из-за коронавируса

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира 2020 года может пройти в России.

«Спартак» в меньшинстве одолел ЦСКА и сыграет с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка России московский «Спартак» в дополнительное время одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2.

Панфилова и Рылов выиграли КП на ЮЧМ в Таллине, на 2-м и 3-м месте — россияне

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в короткой программе среди спортивных пар на юниорском чемпионате мира в эстонском Таллине.