Российские теннисистки сегодня, 5 марта, проведут встречи первого круга в рамках WTA-тура.

Занимающая 89-е место в мировом рейтинге Анастасия Потапова проведет матч против словенки Тамары Цидансек, идущей на 71-й позиции. Матч пройдет в рамках второго круга турнира WTA в мексиканском Монтеррее и запланирован на 20:00 по московскому времени. Победительница игры встретится в четвертьфинале с Татьяной Марией или Йоханной Контой.

Идущая на 73-й строчке в рейтинге WTA Дарья Касаткина встретится с представительницей Румынии Ириной Марией Барэ, которая занимает 168-е место в мире. Игра пройдет в рамках второго круга турнира во французском Лионе и должна начаться в 15:30 по московскому времени. Победительница встречи сыграет в четвертьфинале с итальянкой Камилой Джорджи, которая ранее обыграла Ализе Корне.