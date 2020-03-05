Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала о том, как прошла ее поездка в Лозанну на слушания в CAS о допинг-деле Олимпиады в Сочи.

«Некоторым кажется, что мы веселые и все нам легко дается, но у меня состояние выжатого лимона и пустоты на душе», — написала Зайцева в своем «Инстаграме», добавив, что состояние ожидания продолжится до вынесения окончательного решения.

Также биатлонистка поблагодарила всех, кто переживал за биатлонисток, поддерживал их, выразила благодарность команде профессионалов. «Спасибо Вольфгангу! Ему большой респект от меня. За то, что приехал за нас биться. И, конечно, родным! За эти дни я еще больше прочувствовала, что я безумно их люблю», — заключила Зайцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Зайцева (@zaytseva_oa) 4 Мар 2020 в 1:29 PST

Напомним, 2-3 марта в CAS прошли слушания по делу с Олимпиады в Сочи-2014: информатор WADA Григорий Родченков обвинил биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину в применении допинга. Спортсменки вину отрицают и хотят вернуть через суд свои серебряные медали в эстафетной гонке.