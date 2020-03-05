На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах сегодня, 5 марта, состоится женский спринт.

Начало гонки запланировано на 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Спортбокс».

В гонке примут участие пять спортсменок из России, официальные старт-листы доступны на сайте Международного союза биатлонистов. Екатерина Глазырина уйдет в гонку 10-й, Виктория Сливко получила 22-й стартовый номер. Полина Шевнина побежит под 24-м стартовым номером, Валерия Васнецова — под 41-м. Анастасия Поршнева убежит на дистанцию 47-й.

Вчера, 4 марта, на Кубке IBU в Раубичах также прошел женский спринт. Победу в нем одержала действующая чемпионка Европы Элизабет Хёгберг. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, занявшая итоговое десятое место.