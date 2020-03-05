На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах сегодня, 5 марта, состоится еще один мужской спринт.

Начало гонки запланировано на 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Спортбокс».

От России в гонке примут участие четыре спортсмена. Василий Томшин уйдет в гонку под 18-м стартовым номером, Дмитрий Иванов будет стартовать 20-м. Кириллу Стрельцову достался 38-й стартовый номер, Антон Бабиков начнет гонку под 49-м стартовым номером.

Вчера на Кубке IBU в Раубичаз также состоялись спринтерские гонки. В мужском спринте победу одержал норвежец Сиверт Баккен. Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин, став седьмым. У Дмитрия Иванова 1 промах и 11 место, Кирилл Стрельцов с двумя промахами занял 17 место, Антон Бабиков стал лишь 35-м.