Петербургский СКА сегодня, 5 марта, сыграет третий матч серии 1/4 финала Западной Конференции в Кубке Гагарина против подольского «Витязя».

Игра пройдет в Подольске на арене «Витязь» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА здесь.

Предыдущие две встречи состоялись в Петербурге в «Ледовом дворце». В обоих поединка победу одержал СКА, который теперь ведет в серии со счетом 2-0.

В первом матче армейцам удалось разгромить гостей со счетом 6:1 благодаря хет-трику Андрея Кузьменко. Во втором матче «Витязь» забил первым, однако не смог удержать преимущество, проиграв с итоговым счетом 3:4.

Серия матчей в плей-офф Кубка Гагарина длится до четырех побед, максимальная длина серии составляет семь игр.