На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине, Эстония, сегодня, 5 марта, пройдет ритм-танец.

Начало выступлений спортсменов запланированы на 14:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Первого канала здесь.

В танцах на льду Россию представят Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Арина Ушакова — Максим Некрасов, а также Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Дэвис/Смолкин получили 21-й стартовый номер, они выступят в предпоследней разминке. Шанаева/Нарижный и Ушакова/Некрасов попали в сильнейшую разминку, получив 27-й и 28-й стартовый номера соответственно.

Напомним, на юниорском чемпионате мира в Таллине первые соревнования прошли уже вчера. С короткими программами выступили юноши и спортивные пары.