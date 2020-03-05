Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что его телефон несколько раз прослушивали.

Слова спортсмена цитирует телеканал TV2. Норвежец признался, что в прошлом его телефон точно прослушивали четыре раза.

«Последний раз это произошло полтора года назад. А первый раз – 10 лет назад. Тогда я был в своей лучшей форме, в это время я заметил несколько перехватов моих телефонных разговоров», — сказал Бьорндален, добавив, что в таких случаях в СМИ появляется информация, которую не надо выносить.

«Это случалось в трех странах (не в Китае), и Норвегия – одна из них», — заявил Бьорндален, добавив, что не беспокоится за информацию, которая у него в телефоне.

Напомним, Уле-Эйнар Бьорндален сейчас является главным тренером сборной Китая по биатлону.