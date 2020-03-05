В эстонском Таллине в рамках юниорского чемпионата мира по фигурному катанию сегодня, 5 марта, пройдет произвольная программа у спортивных пар.

Спортсмены выйдут на лед в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию выступлений покажет Первый канал на своем официальном сайте здесь.

По итогам короткой программы три российские пары идут лидерами турнирной таблицы. Лучший результат в короткой программе показали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, набравшие более 73 баллов. Вторыми идут Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, набравшие за прокат 70,44 балла, третьими — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, их результат — 70,26 балла.

Все российские пары выступят в сильнейшей, четвертой разминке, Панфилова/Рылов будут закрывать соревнования в парном катаниии.