В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место сегодня, 5 марта, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Прямая трансляция пройдет на сайте «Спорт-бокс», также ее можно будет найти на сайте «Матч ТВ».

Россию в гонке будут представлять пять спортсменок. Лариса Куклина получила 1-й стартовый номер, Екатерина Юрлова-Перхт уйдет в гонку 45-й. Ирина Старых будет стартовать с 49-й позиции, Кристина Резцова — с 68-й, Ульяна Кайшева — с 86-й.

Напомним, все гонки этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдут без зрителей из-за большого распространения коронавируса в Европе. Один зараженный этой инфекцией находится именно в Нове-Место, в Чехии зарегистрировано еще несколько больных.