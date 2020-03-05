Немецкий биатлонный тренер, бывший наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о том, как проходило слушание в CAS дела российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Пихлер рассказал, что ему задавали много вопросов о том, где биатлонистки тренировались, с кем общался тренер.

«По данным Родченкова я встречался с людьми, которых я вообще не знаю. Или, к примеру, он сказал, что в январе 2013 года мы с Глазыриной были в Оберхофе, остались там после Кубка мира», — сказал Пихлер, добавив, что они и Ольга Зайцева в это время были в Зефельде.

«Допрос длился в районе часа. Мой главный посыл был в том, что Родченков лжет», — сказал Пихлер.

Напомним, в 2017 году на основе доноса Григория Родченкова трех российских биатлонисток пожизненно дисквалифицировал МОК, а также у спортсменок забрали эстафетное серебро игр в Сочи.