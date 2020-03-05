Мартовским будним днем в нашу страну вернулся Кубок России. Где-то игра получилась не совсем зрелищной, где-то — удивила даже экспертов, а где-то — вовсе не состоялась.

Nevasport рассказывает о том, чем обернулся раунд 1/4 финала Кубка России для болельщиков.

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном болельщики фанатов и гостей не поняли друг друга и чуть не подрались: закаленные петербуржцы на трибунах оголили торсы, а активным болельщикам гостей это не понравилось. Дело дошло до массовых столкновений у гостевого сектора, из-за которых матч приостановили, однако драки удалось избежать. «Нашим болельщикам тоже нужно отдать должное. Когда им сделали замечание и попросили одеться, они быстро это сделали», — сказал после игры гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Главная жара случилась на московском дерби. Ожидаемо было, что безопасность на стадионе и вокруг него должна усилиться, однако такие меры вряд ли кто-то мог предусмотреть. Началось с опросников в метро: на станциях метро рядом со стадионом «Спартак» вылавливали людей в атрибутике и заставляли подписывать специальные предупредительные листы. Мол, сотрудники полиции предупредили — закон на массовых мероприятиях нарушать нельзя, иначе будете за это отвечать.

На стадион многие болельщики попали только к перерыву и успели пропустить сразу четыре гола от обеих команд. Усиленный досмотр породил перед стадионом огромные очереди, людям пришлось простоять вечером на холоде около часа и больше.

Помогло ли это избавиться от правонарушений? На трибунах в итоге — и на гостевых, и на домашних, все равно использовали кучу пиротехники, а из-за огненного — в прямом смысле слова — перформанса фанатов ЦСКА матч даже приостанавливали. Известная практика — на таких крупных матчах болельщики могут заранее собирать деньги на штрафы, ведь провести матч с такой вывеской без шоу все равно что ударить в грязь лицом.

Третий запланированный матч четвертьфинала Кубка России и вовсе не состоялся. Игру между «Шинником» и «Уралом» в Ярославле отменили в день матча, поскольку внезапно обнаружили неготовность поля. Накануне «Шинник» проводил на поле тренировку и усугубил состояние плохого покрытия.

«Мы всегда начинаем по весне на таком поле. Откуда у нас трава может быть-то?», — слова гендиректора «Шинника». Болельщики «Урала», приехавшие в Ярославль, остались без футбола. «Вместе с отцом поехали на поезде из Екатеринбурга в Ярославль. Это более суток в пути. Учитывая проживание, потратили на двоих около 25 тысяч рублей», — сказал один из фанатов клуба Егор Дешевых. Если газон был настолько плох, неужели это нельзя было отметить раньше?

Будем надеяться, хотя бы игра подмосковных «Химок» и московского «Торпедо» пройдет по расписанию и без всяких эксцессов.