Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров посвятил песню победе «Спартака» над ЦСКА в московском дерби в рамках 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу.

Напомним, игра прошла на «Открытие-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Свой опус Дмитрий Назаров исполнил на мотив песни Александра Розенбаума «Вальс-бостон». В песне Назаров отметил предвзятое судейство: «И бежал, стуча копытом, бедный Иванов, растеряв по ходу матча свою гриву».

«Как хорошо, что не сон. Победа наша — не сон, а в Петербурге мы станцуем вальс-бостон», — такими словами заканчивается песня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 4 Мар 2020 в 2:17 PST

Напомним, 23 апреля в Санкт-Петербурге в полуфинале Кубка России по футболу между собой сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак».