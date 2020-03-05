Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о своих впечатлениях от этапа Кубка мира в Драммене, а также поделился ожиданиями от предстоящего марафона в Холменколлене.

Слова лыжника цитирует портал TV2. По словам Клэбо, победа в гонке — это самое приятное, что только может быть. Норвежец отметил, что ему пришлось нелегко по ходу спринтерских забегов — что в четвертьфинале, что в полуфинале. Гонщик отметил, что теперь может вернуться домой с улыбкой на лице.

«Проведу там несколько дней и отправлюсь в Осло, где буду бороться в марафоне. Наверное, там я не буду выглядеть таким счастливым. Важно будет добраться до финиша», — отметил Клэбо.

Напомним, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене состоится в эти выходные — 7 и 8 марта.