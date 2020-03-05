Ретивых: Полтинник классикой? Почему нет, мне нравятся такие дистанции

Российский лыжник Глеб Ретивых, специализирующийся на спринтерских гонках, рассказал о своем желании пробежать марафон в Холменколлене.

Слова Ретивых приводит портал «Матч ТВ». Лыжник отметил, что будет с командой в Осло вплоть до отлета в Америку и хотел бы пробежать холменколленский марафон на 50 километров. «Ну да, а почему нет, мне нравятся такие дистанции. Знаю, что, может быть, Сергей Устюгов не побежит, и я был бы не прочь принять участие в этом старте», — сказал Ретивых, добавив, что он не может назвать себя спринтером.

Ретивых отметил, что из-за спринтерских гонок он не может нормально готовиться к дистанционным и постоянно не хватает свободной квоты. «Из-за этого тяжело пробиться в состав, а когда тебе дают шанс — показать хороший результат», — сказал лыжник.