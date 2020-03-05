Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Вирчу, танцевавшая в паре со Скоттом Мойром, рассказала о своих шрамах после операций.

В своем «Инстаграме» Вирчу оставила пост. «После двух операций на моих голенях и икрах, сделанных из-за хронической травмы, у меня осталось 18 дюймов шрамов на ногах. Честно, все эти годы я хотела перекрыть их. Но почему? Сейчас я вижу их частью моей истории. Это напоминания — где я была и кто я есть», — написала Тесса под фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tessa Virtue (@tessavirtue17) 4 Мар 2020 в 11:01 PST

Напомним, Тесса Вирчу и Скотт Мойр окончательно завершили карьеру в 2019 году, они выиграли Зимние Олимпийские игры в Ванкувере в дисциплине «танцы на льду», а также стали лучшими в Пхёнчхане в 2018 году — в личном и командном зачетах.