Директор Ижевского института физкультуры имени Александра Тихонова Илдус Гибадуллин высказал свое мнение по поводу системы подготовки сборной России по биатлону к соревновательному сезону.

Интервью Гибалуллина появилось на официальном сайте Александра Тихонова. По мнению эксперта, вся подготовка сборной России в текущем сезоне была рассчитана на «декабристов».

«Методика Хованцева позволяет пробежать пару стартов на свежачка, а потом организм загружается, и все», отметил Гибадуллин, добавив, что система организма не подготовлена к нагрузкам соревновательного процесса.

«Никому еще не удавалось обмануть организм. Надо с ним «договариваться» и выстраивать подготовку с точки зрения системы энергообеспечения к основным стартам», — сказал Гибадуллин, подметив, что норвежские спортсмены бегут, потому что с 12-13 лет начинают выполнять повторные интервальные тренировки.

Как считает Гибадуллин, в России необходимо пересмотреть систему подготовки спортсменов полностью — начиная с детско-юношеских школ. «Сегодня все российские школы работают так, как их тренеры сами тренировались 25-30 лет назад, но это уже каменный век», — заключил специалист.