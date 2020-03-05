Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, от кого пошла информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце.

«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова.. Александра Тихонова!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале. Комментатор добавил, что копии документов из Италии находятся у него на руках, их фрагменты он опубликует сегодня.

«Доки официальные!», — подчеркнул Губерниев.

Напомним, перед эстафетой на чемпионате мира в Антхольце в номера Александра Логинова и Александра Касперовича ворвалась итальянская полиция, поводом стали подозрения в контрабанде допинга и проникновения Касперовича на ЧМ с чужой аккредитацией.