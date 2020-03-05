Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказал свою позицию по поводу проведения марафона на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

По словам Клэбо, которые приводит VG, те, кто вырос на этих марафонских дистанциях, могут жалеть об их исчезновании. «Я же думаю, что мы занимаемся спортом, в котором должно быть как можно больше участников. Снижение стартовой заявки с каждым годом – это неправильное развитие», — заявил норвежец, добавив, что цель должна быть в том, чтобы дистанция была интересна спортсменам.

Клэбо отметил, что вместо марафона предпочел бы пробежать масс-старт на 15 километров.

Напомним, за последние 6 лет количество участников в заявке холменколленского марафона уменьшилось с 70 до 45.