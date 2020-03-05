Российская экс-биатлонистка Яна Романова написала пост в поддержку двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой, с которой они вместе проходят судебные разбирательства в CAS против МОК.

В своем «Инстаграме» Романова выложила текст, в котором отметила, что на протяжении шести лет была с Зайцевой в одной команде. «Она долгое время была олицетворением побед российских биатлонистов и капитаном женской сборной. Вы только представьте! Участница четырёх Олимпиад!», — отметила Романова, добавив, что высших спортивных заслуг Зайцева добилась еще до Олимпиады в Сочи.

«И для чего ей, успешной спортсменке и женщине участвовать во всей этой detective story, в которой нас обвиняют? Соль, ДНК, подмена проб!», — написала Романова, подчеркнув, что информация о подделке подписей Родченкова известна всем.

«Вопрос с ДНК был снят на стадии досудебного разбирательства в CAS. Ошибка экспертов оказывается! Можете себе представить? ОШИБКА!», — заключила Романова, добавив, что ей пришла на ум цитата из советского фильма: «Ошибки нужно не признавать! Их нужно смывать! Кровью!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Романова (@romashka_yana) 5 Мар 2020 в 12:05 PST

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Напомним, 2-3 марта в CAS прошли слушания по допинг-делу Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной с Олимпиады в Сочи-2014.