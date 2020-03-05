На этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах состоялась женская спринтерская гонка.

Гонку выиграла представительница Швеции Ингела Андерсон, на втором месте финишировала биатлонистка из Франции Каролин Коломбо. Лучшая из россиянок — Екатерина Глазырина, финишировавшая третьей. Она отстала от лидера всего на 4,7 секунды. Отметим, Глазырина стреляла чисто.

В топ-10 по итогам гонки также попала еще одна россиянка Виктория Сливко, допустившая два промаха. Валерия Васнецова стала лишь 12-й, она допустила 1 промах и проиграла на финише больше минуты. Полина Шевнина с одним промахом стала лишь 24-й, проиграв 1 минуту и 55,4 секунды лидеру. Анастасия Поршнева финишировала на 31-й строчке, в гонке с двумя рубежами она допустила три промаха, проиграв Андерсон более двух минут.