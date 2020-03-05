Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов выдать все свои телефонные звонки, чтобы доказать непричастность к доносу на Логинова, стоившего ему выступления в масс-старте на ЧМ в Антхольце.

Ранее Дмитрий Губерниев написал в своем телеграм-канале, что информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце, пошла от Тихонова. Комментатор добавил, что копии документов из Италии находятся у него на руках, их фрагменты он опубликует сегодня.

«Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев. Он уже не знает, как укусить Тихонова. Я выдам все свои телефонные звонки. Ну дурак дураком, что тут ещё сказать», — сказал Тихонов «Чемпионату».

Напомним, перед эстафетой на чемпионате мира в Антхольце в номера Александра Логинова и Александра Касперовича ворвалась итальянская полиция, поводом стали подозрения в контрабанде допинга и проникновения Касперовича на ЧМ с чужой аккредитацией.