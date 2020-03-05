Билет на матч в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Фото: twitter.com/UEFA

Билет на матч в рамках Чемпионата Европы по футболу 2020. Фото: twitter.com/UEFA

Генеральный директор оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин рассказал о том, какие преимущества получат обладатели билетов на турнир в Петербурге.

Слова Сорокина цитирует портал «Чемпионат». «В Питере в дни матчей будет бесплатный проезд в транспорте для всех обладателей билетов», — сообщил Сорокин. Такая практика применялась и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Также Алексей Сорокин отметил, что в ближайшее время Россия вряд ли сможет претендовать на проведение чемпионата мира. «Это технически невозможно, есть принцип ротации континентов. Думаю, в ближайшие 20 лет мы не сможет получить чемпионат мира», — сказал Сорокин.

Напомним, чемпионат Европы 2020 года примут 12 городов по всему континенту, в Санкт-Петербурге состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.