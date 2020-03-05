Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент доноса Сары Фуссек на Александра Логинова и Александра Касперовича, после которого к ним в номера на ЧМ в Антхольце пришла полиция.
Скриншот части документа Губерниев выложил в «Инстаграм», комментатор отметил, что получил его по каналам связи из Италии. По словам Губерниева, в документе содержится много бессмыслицы про Логинова — что биатлонист мог принимать допинг и его личный тренер мог ему что-то передавать.
«Все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!», — написал Губерниев. Такая информация содержится и в цитате на скриншоте.
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Напомним, инцидент с полицией произошел перед мужской эстафетой на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
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