Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент доноса Сары Фуссек на Александра Логинова и Александра Касперовича, после которого к ним в номера на ЧМ в Антхольце пришла полиция.

Скриншот части документа Губерниев выложил в «Инстаграм», комментатор отметил, что получил его по каналам связи из Италии. По словам Губерниева, в документе содержится много бессмыслицы про Логинова — что биатлонист мог принимать допинг и его личный тренер мог ему что-то передавать.

«Все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!», — написал Губерниев. Такая информация содержится и в цитате на скриншоте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 5 Мар 2020 в 1:56 PST

Напомним, инцидент с полицией произошел перед мужской эстафетой на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.