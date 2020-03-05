Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что обыски полиции на чемпионате мира по биатлону были инициированы словами Александра Тихонова о чужой аккредитации Александра Касперовича.

В интервью ТАСС Драчев заявил, что в курсе истории с интервью Тихонова.

«Я получил документы от адвоката из Италии, которые подтверждают наличие заявления Фуссек, в котором, в частности, приводятся слова Тихонова о том, что Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации», — заявил глава СБР, отметив, что в заявлении Фуссек содержится не только информация от Тихонова.

По словам Драчева, запись в блоге Тихонова стала одной из причин, почему IBU узнал о чужой аккредитации у Касперовича.

Напомним, сегодня Дмитрий Губерниев заявил о том, что донос на Логинова и Касперовича Сара Фуссек-Хаккарайнен совершила со слов Александра Тихонова.