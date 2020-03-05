Московский «Спартак» хочет в ближайшее время подать жалобу на судейство в матче 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу против ЦСКА, который завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Информацию об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно СМИ, причиной недовольства «Спартака» стали два эпизода в игре. Главный арбитр встречи Сергей Иванов удалил нападающего Эзекьеля Понсе за вторую желтую карточку, после того, как форвард сфолил на игроке ЦСКА Вадиме Карпове. В концовке основного времени судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА, после того как Игорь Дивеев сыграл рукой в своей штрафной.

Напомним, «Спартак» сумел в меньшинстве обыграть ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России, победу команда одержала в дополнительное время, автор решающего мяча — Джордан Ларссон.