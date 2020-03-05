Женская сборная России по биатлону стала победительницей командного зачета Кубка IBU и выиграла Кубок Наций по итогам сезона-2019/20.

После второй спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка IBU в белорусских Раубичах россиянки смогли обогнать представительниц Германии и завоевали Кубок Наций.

За все этапы российские биатлонистки завоевали 7506 очков. Немки заработали за все гонки 7223 очка, представительницы Швеции расположились на третьем месте — 7008 балла. Больше никто из сборных не преодолел отметку в 7 тысяч очков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) 5 Мар 2020 в 2:26 PST

Завтра на этапе Кубка IBU в Раубичах состоятся две гонки с общего старта, очки, заработанные в них, не идут в общий зачет Кубка Наций на Кубке IBU.