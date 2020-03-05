Тихонов: СБР пытается переложить ситуацию с больной головы на здоровую

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пояснил ситуацию с тем, что сотрудница IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен написала донос в полицию на Александра Логинова и Александра Касперовича после его интервью.

В блоге на своем официальном сайте Александр Тихонов заявил, что Логинов не снимался с масс-старта на ЧМ по его совету. «Я Логинова физически ни разу не видел на чемпионате мира. Я могу снять со всех телефонов, какие были звонки. У меня даже нет телефона Логинова», — отметил Тихонов.

Также Тихонов добавил, что в документе Фуссек сказано, что информацию о чужой аккредитации подтверждает интервью Тихонова, оно не является первопричиной доноса. «Я понимаю, что сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию», — написал Тихонов, добавив, что у Губерниева все плохо с английским.

По мнению Тихонова, первоисточником информации выступил кто-то из СБР, донесший на Касперовича в IBU и пытающийся свалить все произошедшее на него и на Тихонова. «Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU получили с легкой руки СБР», — сказал Тихонов.