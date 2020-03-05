Российский автогонщик, пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о том, что хочет в будущем стать напарником голландского пилота Макса Ферстаппена.

Слова Квята цитирует портал Racing News 365. Российский гонщик отметил, что ему было бы здорово стать напарником Макса Ферстаппена, который сейчас выступает за «Ред Булл».

«Да, его поддерживает «Ред Булл», он очень силён в психологическом смысле. Но именно поэтому стать его напарником было бы интересно», — сказал россиянин.

Напомним, в 2016 году Даниила Квята перевели из «Ред Булла» в «Торо Россо», заменив его именно Максом Ферстаппеном. Голландский пилот выиграл свой первый же Гран-при в «Формуле-1» и за полсезона закрепился в команде, в связи с чем Квяту впоследствии не нашлось места в «Ред Булле».