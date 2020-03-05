На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в эстонском Таллине сегодня, 6 марта, пройдет короткая программа у девушек.

Начало выступлений девушек назначено на 11:45 по московскому времени. Всего в короткой программе примут участие 48 фигуристок. Россию в соревнованиях представят Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева — все они ученицы группы Этери Тутберидзе. Главной соперницей россиянок станет американка Алиса Лю, владеющая рядом элементов «ультра-си».

В произвольную программу смогут квалифицироваться 24 лучших фигуристки по итогам короткой программы.

Произвольная программа у девушек состоится в субботу, 7 марта. Начало назначено на 16:45 по московскому времени.