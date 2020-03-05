На заключительном этапе Кубка IBU в минских Раубичах завершился мужской спринт на 10 километров.

Победу в гонке одержал биатлонист из Норвегии Сиверт Гутторм Баккен, он допустил один промах и прошел дистанцию за 25 минут и 49,1 секунды. Серебро завоевал Ларс-Хельге Биркеланд, его партнер по сборной. Он прошел гонку без промахов, проиграв лидеру 21,3 секунды. Третье место у француза Эмильена Клода, которй также не промахивался.

Лучшим из российских биатлонистов стал Кирилл Стрельцов, показавший девятый результат с одним промахом. Следом за ним с одним промахом финишировал Василий Томшин (10-е место). Антон Бабиков занял 19-е место, проиграв более полутора минут с одним промахом. 27-м стал Дмитрий Иванов, совершивший четыре промаха и отставший почти на 2 минуты и 15 секунд.