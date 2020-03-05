Российский фигурист Андрей Мозалев выступит в сильнейшей разминке в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.

После короткой программы он идет вторым, набрав 84.31 балла, в последней разминке ему достался пятый, предпоследний номер. Лидер Юма Кагияма будет выступать перед ним, идущий третьим Эндрю Торгашев закроет соревнования.

Илья Яблоков и Петр Гуменник попали лишь в предпоследнюю разминку по итогам короткой программы, им достались 16 и 17 стартовые номера. Яблоков будет выступать четвертым по счету в своей разминке, Гуменник — пятым.

Произвольная программа у юношей состоится завтра, 6 марта. Начало произвольной программы у мужчин назначено на 19:15 по московскому времени.