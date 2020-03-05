Российский футболист, нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что до сих пор помогает бывшим сокамерникам.

По словам футболиста, которые приводит портал Sport24, в колонии до сих пор есть люди, за которых он и его друзья переживают.

«Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — рассказал Кокорин.

Напомним, с октября 2018 по май 2019 года Александр Кокорин находился в СИЗО, а позднее был отправлен в ИК-4 Белгородской области, где отбывал срок за участие в дух потасовках в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.