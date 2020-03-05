Личный наставник биатлониста Александра Логинова, российский тренер Александр Касперович отреагировал на информацию о том, что обыски в их номерах были инициированы после заявлений Александра Тихонова.

Слова Касперовича приводит портал «Спорт-Экспресс».

«Сегодняшних заявлений пока не читал, но могу сказать, что физически нигде не пересекались с Тихоновым на чемпионате мира, ни разу не общались. Не знаю, что он там сообщал», — заявил Касперович, добавив, что ему нужно увидеть заявление Сары Фуссек, чтобы делать какие-то выводы.

По словам Касперовича, юристы все расставят по местам в этом деле, а для тренера главное — защитить своего спортсмена и обеспечить его нормальное выступление.

Напомним, инцидент с полицейскими обысками произошел в предпоследний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце, перед мужской эстафетой.