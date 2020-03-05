Российский лыжник Сергей Ардашев занял второе место в гонке с общего старта на 30 км. Соревнования проходили на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале. Ардашев отстал от победителя на семь с половиной секунд.

Победу добыл норвежец Харальд Амундсен. Он преодолел дистанцию за один част и 12 секунд. Тройку призёров захлопнул другой представитель Норвегии Ховард Мосебю, отставший больше чем на 40 секунд.

Ардашев получил свою медаль на этом чемпионате мира. До этого он стал победителем индивидуальной гонке классическим стилем.

В женской гонке с общего старта весь пьедестал был заполнен представительницами Швеции. Победу праздновала Эбба Андерсон. Лучшая из россиянок Нина Дуботолкина заняла девятое место.