Форвард «Сочи» Александр Кокорин, арендованный из «Зенита», раскрыл условие, при котором он сможет выйти на в матче 27-го тура с петербургским клубом на «Газпром-Арене».

По словам Кокорина, забить «Зениту» будет не так просто, ведь он может не сыграть в этой игре. Кокорин отметил, что все высказались, что он может играть, но есть пункт в контракте, согласно которому руководству «Сочи» придет заплатить за то, чтобы Кокорин играл.

«А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой», — цитирует Кокорина Sport 24.

Также Кокорин отметил, что его цель — выйти на свой уровень и вернуться в сборную России.

Встреча «Тинькофф Российской Премьер-Лиги» между «Зенитом» и «Сочи» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арене» 26 апреля.