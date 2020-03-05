Экс-чемпион мира по боксу в 5 весовых категориях американец Флойд Мэйвэзер-младший озвучит желаемый гонорар за бои с представителями смешанных единоборств. Боксер готов дать реванш ирландскому бойцу Конором Макгрегором и встретится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за 600 миллионов долларов.

По словам Мэйвезера, есть два имени — это Макгрегор и Хабиб. Для Флойда это 600 миллионов долларов.

«Если я решусь на это, пойду на риск, за это надо будет заплатить. В прошлый раз мы поднялись с 250 до 300 миллионов и, надеюсь, сможем побить эту сумму в этом году», — приводит слова Мэйвезера Mirror.

Напомним, чемпион UFC Нурмагомедов в 2018 году предложил Мэйвэзеру бой, на что американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию данного поединка. Три года назад Мэйвезер по правилам бокса одолел Макгрегора за специальный пояс WBC.