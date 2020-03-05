Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился своими ожиданиями перед матчем с литовским «Жальгирисом». Встреча пройдет сегодня, 5 марта, в Санкт-Петербурге. Начало в 20.00.

По словам Паскуаля, нет сомнений, что этот матч будет тяжелым для «Зенита», ведь литовский клуб выиграл в девяти из последних двенадцати встреч. «Жальгирис» отлично играет в защите и, как любая серьезная команда, лучше играет во втором клубе.

«Поэтому нам придется непросто, нужно работать над своей игрой, потому что мы делали по 7 потерь за игру, а в игре против ЦСКА сделали 17. Из-за этого и проиграли. Но в каждой игре нам нужно прогрессировать, и у нас это получается, мне кажется, мы идем в правильном направлении», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

«Жальгирис» занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» находится на последнем, двадцатом, месте.