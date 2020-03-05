Федерация карате России дисквалифицировала Лию Завгарову на два года за употребление допинга. Как сообщается официальный сайт РУСАДА, это произошло из-за нарушении 19-летней спортсменкой пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил — наличие запрещенной субстанции. Или ее метаболитов, или маркеров в пробе.

Дисквалификация отсчитывается, начиная с 5 декабря 2019 года. Отметим, что в 2019 году каратистка из Татарстана выиграла соревнования в чемпионате России в весовой категории до 68 кг.

В решающей схватке турнира в Казани она была лучше Анастасии Сгупоулу из Дагестана. На третьем месте одновременно оказались Анастасия Гудилова из Челябинской области и Ксения Малюта из Москвы.