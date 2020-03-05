Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила свое фото из детства. На ней спортсменка запечатлена в капюшоне и в розовом балахоне.

«Я модная. А кого так же мама одевала?» — написала Загитова в сторис инстаграма.

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, однако сейчас она уже продолжает активные тренировки и участвует в ледовых шоу. Недавно фигуристка завершила тур по Швейцарии, где она выступала с шоу Art On Ice. В апреле у Загитовой запланирован тур в Китае с тем же шоу.

Алина Загитова по разу выигрывала золото на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане и чемпионате Европы 2019 года в Минске.