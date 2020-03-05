Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Лионе. Во втором круге Касаткина победила румынку Ирину Марию Барэ, с которой встречалась впервые. Матч продолжался один час пять минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.

За это время Касаткина сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Барэ, занимающая 168-е место в рейтинге WTA, ни разу не делала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Для уроженки Тольятти этот успех стал вторым кряду в рамках основных сеток соревнований. В последний раз Касаткина выигрывала два раза подряд в начале октября прошлого года.

В следующем круге Касаткина сразится с итальянкой Камилой Джорджи, которая является 94-й ракеткой мира.