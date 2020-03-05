Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что приняла извинения бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Я же говорю, «Ахмат» — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», — написала Канделаки в телеграме.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за ее слова о взаимоотношениях спортсмена с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 3 марта журналистка назвала Емельяненко «трудным ребенком ММА», сказав, что тот нуждается в Рамзане Кадырове. Емельяненко в ответ обозвал Канделаки «полной дурой».

Позже Александр и глава Чечни Рамзак Кадыров записали совместное видео, в котором Емельяненко признался, что «вспылил».

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.