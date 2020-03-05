Защитник «Зенита» Матеуш Понитка поделился своими ожиданиями от матча против «Жальгириса» в Евролиге. Встреча пройдет сегодня, 5 марта, в 20.00.

По мнению Понитки, против «Жальгириса» нужно просто придерживаться тренерского плана и делать то, что должны. Поскольку «Зенита» играет на своем паркете, значит должен показать еще более высокий уровень игры, энергии и самоотдачи.

«Да, мы совсем недавно играли против ЦСКА, но сейчас никто не думает об усталости, потому что все давно привыкли к графику Евролиги. В Москве мы смотрелись уже лучше, чем в последних матчах, и прогрессируем», — приводит слова Понитки официальный сайт «Зенита».

В матче с ЦСКА Понитка вышел в стартовой пятерке, но набрал только одно очко.