Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уверен, что несмотря на отсутствие пункта в регламента об определении хозяина полуфинала Кубка России, «Зенит» должен играть со «Спартаком» на своем поле.

По словам Медведева, это произошло из-за перехода на новый формат Кубка России, начиная с четвертьфинала. Но если следовать логике, то никакого другого варианта, кроме как провести игру в Петербурге, нет. «Спартак» играл два матча подряд на своем поле, «Зенит» дважды играл в гостях.

«Если бы нам достался ЦСКА, то тогда был бы жребий. Считаю, надо исходить из логики и не ссылаться на то, что чисто формально упустили этот момент в регламенте», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале «Спартак» обыграл ЦСКА на «Открытие Арена» со счетом 3:2, а «Зенит» в Грозном был сильнее «Ахмата». Обе встречи завершились в дополнительное время.