Танцевальная пара из России Елизавета Шанаева и Девид Нарижный находятся на первом месте после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Таллине.

Шанаева/Нарижный выполнили свою программу, получив за нее результат 70,03 балла. На втором месте находятся представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, у которых 69,98. На третьей позиции находится американский дуэт Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник, у которых 68,27 балла.

Еще две российские пары Арина Ушакова и Максим Некрасов (66,97) занимаются четвертое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (66,53) располагаются на пятой позиции.