СКА обнародовал состав на третий матч Кубка Гагарина против подольского «Витязя». Впервые в этой серии ворота петербургских армейцев будет защищать швед Магнус Хелльберг. Предыдущие два матча вратарем был Александр Самонов. В обоих встречах СКА побеждал — 6:1 и 4:3.

Также СКА опубликовал состав по линиям. В первой тройке сыграют Ткачев, Аалтонен и Барабанов. Во второй — Плотников, Кеммпайнен и Кетов. В третьей будут выходить Кузьменко, Коскиранта и Бурдасов. В качестве четвертой тройке заявлены Марченко, Морозов и Подколзин. Пары защитников Белов-Бенгтссон, Токранов-ОЖиганов, Хафизуллин-Галенюк.

СКА занял второе место на Западе в КХЛ. «Витязь» завершил регулярку на седьмом месте. Команда однажды играли в плей-офф, тогда победил СКА и выиграл в этот год Кубок Гагарина.