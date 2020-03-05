СКА и «Витязь» стартовали третий матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На этот раз встреча проходит в Подольске.

Предыдущие две встречи состоялись в Петербурге в Ледовом дворце. Во всех матчах выигрывал СКА, который теперь ведет в серии со счетом 2-0. В первом матче армейцам удалось разгромить гостей со счетом 6:1 с помощью хет-трика Андрея Кузьменко. Во втором матче «Витязь» повел в счете, затем проигрывал 1:4 и сократил отставание до минимального (3:4).

В обоих матчах СКА ударно проводил второй период: пользуясь атакующей мощью при игре с дальними скамейками, команда Алексея Кудашова забивала по четыре шайбы.